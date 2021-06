Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verdacht eines illegalen Fahrzeugrennens - Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Rheingauviertel / Dotzheim, Dotzheimer Straße, Samstag, 13.06.2021, 21:10 Uhr

(cp)Gestern Abend lieferten sich eine junge Frau und ein junger Mann in Wiesbaden augenscheinlich ein illegales Kraftfahrzeugrennen, in dessen Folge beide Fahrzeuge und die Führerscheine der Beteiligten sichergestellt wurden.

Gegen 21:10 Uhr fiel das Duo einer Notarztwagenbesatzung in der Dotzheimer Straße auf. Ein grauer BMW 430i XDrive sowie ein VW EOS in weiß befuhren aus Richtung Innenstadt kommend die vierspurige Dotzheimer Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dotzheim. Um andere Verkehrsteilnehmer zu überholen, befuhren sie hier streckenweise auch die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf fuhren sie über die Wiesbadener Straße, die Rheintalstraße und die Aunelstraße in die Karl-Arnold-Straße. Der beteiligte BMW und sein 22-jähriger Fahrer wurden im Rahmen der Fahndung durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Der VW konnte an der Halteranschrift in Wiesbaden aufgefunden und die 21-jährige mutmaßliche Fahrerin vor Ort angetroffen werden. Die Fahrzeuge samt Fahrzeugschlüssel sowie die Führerscheine der beiden jungen Leute wurden sichergestellt. Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen die zwei Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden. Verkehrsteilnehmer, welche durch das entsprechende Fahrverhalten gefährdet wurden, z.B. während der Überholmanöver, sind für die Ermittler wichtige Zeugen und werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell