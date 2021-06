Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Brand auf Baustelle +++Einbrecher gestört+++Geldbörse gestohlen+++22-Jähriger geschlagen+++

Wiesbaden

1. Baumaterial in Brand geraten, Wiesbaden, Mitte, Frankfurter Straße, Mittwoch, 02.06.2021, 19:00 Uhr

(jka)Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Mittwochabend die Verschalung eines Daches im Neubaugebiet "Kaiserhof" in der Frankfurter Straße in Brand und verursachte einen Schaden von geschätzten 10.000 Euro. Gegen 19:00 Uhr wurde die Wiesbadener Feuerwehr zu einem Einsatz in die Frankfurter Straße gerufen. Dort war auf einem im Rohbau befindlichem Gebäude ein Brand ausgebrochen und hatte sich bereits auf eine Fläche von ca. zwölf Quadratmetern ausgebreitet. Während des Einsatzes der Feuerwehr, die das Feuer schnell gelöscht hatte, war der Verkehr im Bereich der Frankfurter Straße kaum beeinträchtigt. Die Zufahrt zur Viktoriastraße musste jedoch für zwei Stunden gesperrt werden. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Eine Beeinträchtigung der Anwohner durch die geringe Rauchentwicklung bestand ebenfalls nicht. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

2. Einbrecher gestört, Wiesbaden, Westend, Sedanplatz Donnerstag, 03.06.2021, 00:19 Uhr

(Fu)Im Wiesbadener Westend wurde am Sedanplatz ein Hinterhaus von Einbrechern heimgesucht. Der Täter hatte sich gegen Mitternacht an der Terrassentür im 1. Obergeschoß zu schaffen gemacht. Hier schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand die Glasfüllung der Terrassentür ein und konnte über den Türgriff die Terrassentür öffnen. Beim Einsteigen verletzte sich der Einbrecher. Durch die Geräuschentwicklung wurden die Wohnungsinhaber wach und begaben sich gemeinsam ins Wohnzimmer, wo sie auf den Einbrecher stießen. Der Einbrecher flüchtete hierauf ohne Beute über die Terrasse in unbekannte Richtung. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Geldbörse beim Einkaufen gestohlen, Wiesbaden, Mitte, Schützenhofstraße, Mittwoch, 02.06.2021, 13:30 Uhr

(Fu)Am Mittwochmittag wurde einer 50-jährigen Frau aus Wiesbaden beim Einkaufen in einem Discounter die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen. Der unbekannte Täter entnahm die Geldbörse, aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche. Der Täter erbeutete etwa 50 Euro und einen Ausweis. Um sich selbst vor solchen dreisten Dieben zu schützen, rät die Polizei dazu, Wertsachen möglichst immer eng am Körper bzw. in verschlossenen Innentaschen bei sich zu tragen. Insbesondere sollte man Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen. Die Täter warten gerade darauf, in einem unbeobachteten Moment nach den im Einkaufswagen befindlichen Sachen zu greifen.

4. Gefährliche Körperverletzung durch mehrere Faustschläge und Fußtritte Wiesbaden, Nordost, Paulinenstraße Donnerstag, 03.06.2021, 00:35 Uhr

(Fu)Kurz nach Mitternacht kam es in der Paulinenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 22-jähriger Mann aus Wiesbaden befand sich gegen 00:35 Uhr zu Fuß in der Paulinenstraße, als er von zwei Unbekannten durch Tritte und Faustschläge verletzt wurde. Vorausgegangen war nach ersten Ermittlungen der Polizei ein verbaler Streit. Die Täter sollen aus einer Gruppe von 20 bis 25 Personen heraus auf den Wiesbadener eingeschlagen haben. Das Opfer soll sich kurz darauf erneut in Richtung der Gruppe bewegt haben. Hierbei wurde der 22-Jährige erneut, durch einen der beiden Täter, mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und fiel zu Boden. Die Gruppe soll sich sich dann in Richtung Wilhelmstraße entfernt haben. Der Verletzte wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei dem ersten Täter soll es sich um einen etwa 175 cm großen Mann mit schwarzen Haaren, welche zu einem Zopf gebunden waren, gehandelt haben. Er war schwarz gekleidet und trug als Oberbekleidung einen schwarzen "Hoodie" Der zweite Täter soll etwa 190 cm groß gewesen sein. Er soll schwarze Haare, einen Vollbart, dazu einen weißen Pulli, schwarze Weste und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)345-2140 in Verbindung zu setzen.

