POL-WI-KvD: Mit Flasche attackiert +++ Raub in der Murnaustraße +++ Versuchter Einbruch in Gartenhütte +++ Leichtverletzte bei Unfall auf Radweg

1. Angriff mit Glasflasche,

65189 Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

Samstag, 24.04.2021, 00:22 Uhr

(mv) In der Nacht zu Samstag wurde ein 21-jähriger Angestellter einer Tankstelle am Bahnhofsplatz durch einen unbekannten Mann mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt.

Gegen 00:22 Uhr betrat eine ältere männliche Person eine Tankstelle am Bahnhofsplatz und wollte seine geleerten Pfandflaschen dort abgeben. Als der Angestellte ihm sagte, dass dies nachts nicht möglich sei, wurde der Mann aggressiv und fing an, den Angestellten zu beleidigen. Als er aus der Tankstelle verwiesen werden sollte, griff der Mann eine seiner leeren Bierflaschen und schlug damit auf den Hinterkopf des 21-Jährigen, der anschließend in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden musste. Der Angreifer konnte unerkannt in Richtung Hauptbahnhof entkommen. Beschrieben wird der Angreifer als männlich, soll zerzaustes graues/dunkles längeres Haar und eine schlanke Statur haben. Er sei schlank und trug zur Tatzeit eine graue Kappe. Vermutlich ist er dem hiesigen Obdachlosenmilieu zuzuordnen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2140 zu melden.

2. Raub im Bereich Schlachthofgelände,

65189 Wiesbaden, Murnaustraße,

Freitag, 23.04.2021, 23:30 Uhr

(mv) Am Freitagabend wurde ein 39-Jähriger Mann Opfer eines Raubes in der Murnaustraße im Bereich des Schlachthofgeländes.

Der Geschädigte war mit seinem E-Scooter im Bereich der Murnaustraße unterwegs, als er von einem 26-Jährigen Mann, den er zwar flüchtig aber mit Namen kennt, angesprochen wurde. Dieser hätte gefragt, ob der Geschädigte ihm Geld wechseln könnte. Der 39-Jährige verneinte dies, er habe nur Scheine im Portemonnaie und zeigte diese. Da griff der Mann zu, entnahm einen Geldschein, stieß den Geschädigten derart, dass dieser mit seinem Scooter stürzte und floh in Richtung der Bahngleise. Der Geschädigte blieb hierbei unverletzt und erschien im Anschluss bei einer Polizeidienststelle und erstattete Anzeige. Da der Name des Täters bekannt ist, wird sich dieser in einem Strafverfahren wegen Raubes verantworten müssen.

3. Versuchter Einbruch in eine Gartenhütte,

65207 Wiesbaden-Medenbach, Brückenstraße,

Samstag, 24.04.2021, 03:10 Uhr

(mv) Zwei unbekannte Täter wurden am frühen Samstagmorgen bei dem Versuch in eine Gartenhütte einzusteigen, von einem Zeugen gestört und in die Flucht geschlagen.

Die zwei Einbrecher stiegen gegen 03:10 Uhr über den Maschendrahtzaun eines Gartengrundstückes in der Brückenstraße in Wiesbadener Ortsteil Medenbach und versuchten eine Gartenhütte aufzubrechen. Bei dem Versuch wurden die beiden allerdings durch einen Parzellennachbar gestört. Bei Erkennen des Zeugen rannten die beiden Täter davon. Der Zeuge konnte noch ein Foto von den Flüchtigen fertigen. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2440 zu melden.

4. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Kleinkind - beide leicht verletzt

55246 Mainz-Kostheim, Mainbrücke

Samstag, 24.04.2021, 19:10 Uhr

(schü) Am Samstagabend ereignete sich auf dem kombinierten Rad- und Fußweg auf der Mainbrücke ein Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kleinkind, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden.

Den ersten Ermittlungen zufolge benutzten sowohl der 49-jährige Fahrradfahrer aus Griesheim, als auch das knapp vierjährige Mädchen aus Wiesbaden den Rad- und Fußweg auf der Mainbrücke. Das Mädchen befand sich in Begleitung der Eltern, als der Radfahrer, der aus Richtung Ginsheim-Gustavsburg in Richtung Mainz-Kostheim fuhr, weitere Radfahrer überholen wollte. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es bei diesem Überholmanöver zu dem Zusammenprall zwischen Radfahrer und Fußgängerin. Beide wurden zunächst an der Unfallstelle von Rettungsdiensten erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung in unterschiedliche Wiesbadener Krankenhäuser verbracht. Von dort konnten die beiden Verunfallten, die glücklicherweise nur leichtverletzt waren, noch im Laufe des Abends entlassen werden. Das Fahrrad wurde durch den Unfall nicht beschädigt.

