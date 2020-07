Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Vermisste 27 Jährige Wiesbadenerin wieder da

Wiesbaden (ots)

Die seit dem Donnerstag, 09.07.2020, 13:00 Uhr, vermisste Sandra Landgraf konnte am 10.07.2020 in Wiesbaden aufgefunden werden. Dank des Hinweises einer Zeugin, die die Beschreibung aus der Presse hatte, konnte die Vermisste im Bereich Michelsberg aufgefunden und anschließend in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden.

