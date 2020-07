Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Jugendlicher mit Messer verletzt, Wiesbaden, Murnaustraße, Kulturpark, 05.07.2020, gg. 02.00 Uhr

Wiesbaden (ots)

(pa)In der Nacht zum Sonntag wurde im Rahmen einer Auseinandersetzung im Bereich des Kulturparks in der Murnaustraße ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit einem Messer verletzt. Die Polizei erhielt über die Rettungsleitstelle Kenntnis von dem Geschehen und nahm umgehend die Ermittlungen auf. Ersten Erkenntnissen nach gerieten ein 17-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und ein gleichaltriger Begleiter gegen 02.00 Uhr mit einer Gruppe junger Männer - zunächst verbal - in Streit. In dessen weiteren Verlauf soll eine Person aus der Gruppe ein Messer gezogen und dem 17-Jährigen damit eine Verletzung in Halsbereich zugefügt haben. Anschließend seien der Täter und seine Begleiter geflüchtet. Der Verletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt erstversorgt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht, die er mittlerweile wieder verlassen konnte. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Es liegt jedoch eine Beschreibung des Täters vor. Dieser soll etwa 18 bis 20 Jahre alt, circa 180cm groß und von südländischem Erscheinungsbild gewesen sein. Er habe kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt. Getragen habe der Mann eine Basecap, ein weißes langärmliges Polo-Shirt, eine helle Jeanshose sowie eine Umhängetasche. Zur Tatzeit hielten sich diverse Kleingruppen im Bereich des Kulturparks auf, von denen sich einige beim Eintreffen der Polizei entfernten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die Angaben zum Geschehen vor Ort oder der Identität des Täters machen können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden. Beamte der Kriminalpolizei sind am Sonntagmorgen im Tatortbereich zur weiteren Spurensicherung und Ermittlung im Einsatz.

