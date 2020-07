Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Junger Mann geschlagen und getreten

Wiesbaden (ots)

Um 00:20 h wurde in der vergangenen Nacht ein 20-jähriger Wiesbadener, der in Begleitung eines Freundes auf einer Parkbank am Wallufer Platz saß, von einem ebenfalls jungen Mann angesprochen und um eine Zigarette gebeten. Nachdem er diese Bitte ablehnte, wurde er von dem Mann zunächst mehrfach mit der flachen Hand und, nachdem er aufgestanden war, 2 - 3 mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierdurch ging er zu Boden, wo ihm der Unbekannte dann noch gegen den Kopf trat. Daraufhin flüchtete der Schläger, der sich in Begleitung eines zweiten Mannes befand, der sich jedoch nicht an der Tat beteiligte,in Richtung Schiersteiner Straße und weiter Richtung Kaiser-Friedrich-Ring. Der Täter wurde von dem Geschädigten als ca. 1,70 m groß beschrieben. Er sei Anfang 20 und habe schulterlange, dunkle Haare. Der Angreifer war mit einem roten Jogginganzug bekleidet. Sein Begleiter war ebenfalls männlich, von dunkler Hautfarbe und hätte lockige, schwarze Haare gehabt. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert, wo die Schwere der Verletzungen untersucht werden sollte. Diese stellten sich glücklicherweise als nicht so schwer dar, so dass der junge Mann nach der Untersuchung entlassen werden konnte. Mitbürger, die Angaben zu der Tat oder zu dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter 0611/345-2340 oder mit jeder anderen beliebigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

