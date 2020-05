Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Handgranate geangelt

Wiesbaden (ots)

Einen ungewöhnlichen Fang machte am frühen Freitagabend ein 29-jähriger Mainzer am Biebricher Rheinufer, er hatte eine Handgranate an der Angel.

Der Mann und seine 26-jährige Begleiterin waren zwar nicht auf Fische aus, sie angelten mit einem Magneten, hatten mit einem solchen Fund jedoch sicher nicht gerechnet. Der Mann ließ die Granate sofort vorsichtig an der Uferbefestigung ab und informierte die Polizei. Diese sperrte den Bereich dann im Umkreis von 100 Metern ab und verständigte den Kampfmittelräumdienst. Dieser stellte fest, dass es sich um eine noch scharfe amerikanische MK II Handgranate handelt und transportierte sie ab.

