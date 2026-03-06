PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mit Waffe bedroht - Raub am Südpark - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (05.03.2026, 22:30 Uhr) kam es in Solingen zu einem 
Raub unter Vorhalt einer Waffe.

Drei Männer im Alter von 21, 21 und 22 Jahren waren zu Fuß auf der 
Straße Am Südpark unterwegs. Dort drohten ihnen zwei bislang 
Unbekannte mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von 
Wertgegenständen. Zudem schlugen sie einen der 21-Jährigen mehrfach. 
Nachdem die Straftäter sein Mobiltelefon an sich genommen hatten, 
flüchteten sie in Richtung Birkenweiher.

Beide Täter sind etwa 170 cm groß und schlank. Beide waren maskiert 
und schwarz gekleidet. Einer trug vermutlich eine Trainingshose der 
Marke Adidas.

Der 21-Jährige erlitt bei der Attacke eine Verletzung am Kopf. 

Der Rettungsdienst brachte ihn nach einer Erstversorgung in ein 
Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 15:06

    POL-W: W Pkw stößt mit Motorrad zusammen

    Wuppertal (ots) - Am 04.03.2026, gegen 18:35 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Essener fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Döppersberg, als er nach links in die Straße Stockmannsmühle abbiegen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei einen 71-jährigen Wuppertaler auf einer Yamaha. Bei der ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:09

    POL-W: W Unfall in Elberfeld - Eine Frau leicht verletzt

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (05.03.2026, 07:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem eine Frau eine Verletzung erlitt. Eine 57-Jährige war mit ihrem BMW Z 3 auf der Kirschbaumstraße unterwegs. Von dort bog sie nach links auf die Briller Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem MAN Kipper eines 55-Jährigen, der auf der Briller Straße in Richtung Robert-Daum-Platz fuhr. Bei dem Unfall erlitt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren