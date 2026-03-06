Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mit Waffe bedroht - Raub am Südpark - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (05.03.2026, 22:30 Uhr) kam es in Solingen zu einem Raub unter Vorhalt einer Waffe. Drei Männer im Alter von 21, 21 und 22 Jahren waren zu Fuß auf der Straße Am Südpark unterwegs. Dort drohten ihnen zwei bislang Unbekannte mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Zudem schlugen sie einen der 21-Jährigen mehrfach. Nachdem die Straftäter sein Mobiltelefon an sich genommen hatten, flüchteten sie in Richtung Birkenweiher. Beide Täter sind etwa 170 cm groß und schlank. Beide waren maskiert und schwarz gekleidet. Einer trug vermutlich eine Trainingshose der Marke Adidas. Der 21-Jährige erlitt bei der Attacke eine Verletzung am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

