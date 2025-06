POL-W: RS - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Wohnungsdurchsuchung in der Rosenhügeler Straße

Wuppertal (ots) - In der vergangenen Nacht (05.06.2025, 01:05 Uhr) kam es auf der Uellendahler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige war in Begleitung ihres 19-jährigen Beifahrers in einem Fiat auf der Uellendahler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße bog sie nach links in die Straße Am Raukamp ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Taxi (VW Touran) ...

