Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbrüche am Wochenende in Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 13.12.2024 gelangten Einbrecher in den Nachtstunden in zwei Wohnungen in der Sternstraße und der Kreuzstraße und entwendeten eine Handtasche. Ebenfalls am 13.12.2024 kam es in der Zeughausstraße zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Straftäter stahlen nach bisherigen Erkenntnissen diverse Wertgegenstände. Am 14.12.2024 drangen bislang Unbekannte vermutlich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:45 Uhr in eine Wohnung in der Straße Stahlsberg ein. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. An der Berliner Straße kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Einbrecher gelangten am 15.12.2024 zwischen 10:00 Uhr und 22:00 Uhr in die Räumlichkeiten. Es wurden mehrere Parfums entwendet. In der Nacht vom 14.12.2024 auf den 15.12.2024 versuchten Straftäter die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gennebrecker Straße aufzuhebeln. Am 14.12.2024, zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr öffneten Täter die Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kirschbaumstraße und entwendeten eine hochwertige Armbanduhr. Solingen - Am 14.12.2024, zwischen 15:45 Uhr und 19:10 Uhr drangen Einbrecher in zwei Einfamilienhäuser an der Eipaßstraße ein. Der oder die Täter stahlen Schmuck und Bargeld. Am Ubierweg hebelten Täter die Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Sie entwendeten Bargeld und Elektronikartikel. Der Einbruch geschah am 14.12.2024 zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr. Zwischen dem 12.12.2024 und dem 13.12.2024 kam es zum Einbruch in eine Wohnung in der Schopenhauerstraße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Riegel vor! Schützen sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. So schützen Sie sich vor Einbrechern - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell