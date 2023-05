Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Personengruppe nach Feier angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Vor der Eissporthalle in Solingen griff am 01.05.2023 gegen 04:10 Uhr eine größere, unbekannte Gruppe vier Personen (m,22; m,23; m,23; w,23) an und verletzte diese. Nachdem es in der Eissporthalle zwischen zwei Gruppen zu einem verbalen Streit kam, entfernten sich die vier Personen von der Örtlichkeit. Auf der Brühler Straße zur Rathausstraße erschien die unbekannte Gruppe plötzlich erneut und griff an. Dabei verletzten sie die 23-Jährige sowie zwei 23-jährige Männer. Als Unbeteiligte die Tathandlung unterbinden wollten, flüchteten die Täter über die Rathausstraße. Es soll sich um eine Gruppe von vier bis sechs Personen gehandelt haben, welche dunkle Haare hatten. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/2840 zu melden. (rb)

