POL-W: RS Alleinunfall in Remscheid

Am Montag (06.03.2023, gegen 18:45 Uhr) kam es auf der Rader Straße in Remscheid zu einem Alleinunfall eines Jugendlichen. Ein 17-jähriger Remscheider befuhr mit seiner Honda die Rader Straße (B 229) aus Radevormwald kommend in Richtung Remscheid-Lennep. In einer Rechtskurve verlor der 17-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. In der Folge stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Remscheider in ein Krankenhaus. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Polizei zeitweise den Verkehr regeln. (ar)

