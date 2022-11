POL-W: SG Unfall mit drei Pkw in Solingen - eine verletzte Person

Wuppertal (ots) - Am Montagabend (31.10.2022), kurz nach 18:00 Uhr, kam es in einer Tankstelle am Westring zu einem Raub. Zur Tatzeit ging ein maskierter Mann in den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld. Die Kassiererin (52) händigte dies umgehend aus, worauf der Täter das Tankstellengebäude fluchtartig verließ und in westlicher Richtung weg lief. Der Täter ...

