POL-W: W Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Auf der Morianstraße in Wuppertal-Elberfeld kam es gestern (01.06.2021), gegen 10:25 Uhr in Höhe der Kreuzung Kipdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein Motorradpolizist befuhr im Rahmen der Streifenfahrt die Morianstraße aus Richtung Döppersberg und wendete in Höhe der Kreuzung Kipdorf sein Dienstfahrzeug, als die Wuppertalerin die Straße über eine Fußgängerfurt überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin und der Motorradfahrer auf die Straße stürzten. Die 57-Jährige verletzte sich schwer aber nicht lebensgefährlich und musste durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden aus Neutralitätsgründen beim Polizeipräsidium Hagen geführt. (hm)

