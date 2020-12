Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Unbekannte entwenden Smart Fourfour

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Straße "Bruchstücker" in Philippsburg einen Smart entwendet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand stellte der Geschädigte, am Freitagabend gegen 18 Uhr, sein Fahrzeug verschlossen vor dem Firmengelände ab. Als er am Samstagnachmittag zu seinem Smart zurückkehren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Smart Forfour mit dem Kennzeichen S-IW 1112, Farbe Grau, mit der Aufschrift "INWORK".

Das Polizeirevier bittet Zeugen die im Bereich Bruchstücker verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 07256/93290 zu melden.

