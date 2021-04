Polizei Wuppertal

POL-W: W Toter bei Wohnhausbrand in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (20.04.2021) kam es zu einem Brandgeschehen in einer Wohnung auf der Briller Straße in Wuppertal.

Gegen 02:20 Uhr alarmierten Anwohner Polizei und Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung zu einem Mehrfamilienhaus im Wuppertaler Westen. Bei anschließenden Brandbekämpfungs- und Rettungsmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte einen männlichen Leichnam in einer Wohnung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und wird hierbei am heutigen Tag durch einen Sachverständigen unterstützt. Eine Obduktion der Leiche ist bei der Staatsanwaltschaft angeregt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell