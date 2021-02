Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kunde verletzte Verkäuferin am Solinger Hauptbahnhof

Wuppertal (ots)

Am 17.02.2021, gegen 15:20 Uhr, kam es in einem Geschäft auf der Bahnstraße in Solingen zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Der Auseinandersetzung vorausgegangen war der Hinweis einer Verkäuferin (37) auf das Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte sich der 21-jährige Kunde einen geeigneten Schutz aufzusetzen. Als die Mitarbeiterin drohte den Sicherheitsdienst zu alarmieren, warf ihr der Täter einen Stein an den Hinterkopf und entfernte sich aus dem Ladenlokal. Die Frau erlitt eine Platzwunde und musste rettungsdienstlich behandelt werden.

Den in Tatortnähe angetroffenen Tatverdächtigen nahmen Beamte der Polizei Solingen fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann polizeilich gesucht wurde.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen ihn eingeleitet. (weit)

