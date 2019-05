Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche am Wochenende

Wuppertal (ots)

Im Laufe des letzten Wochenendes nahm die Polizei im bergischen Städtedreieck neun Einbrüche und Einbruchversuche auf. In Wuppertal gelangten Unbekannte, zwischen dem 09.05.2019 und dem 10.05.2019, in ein Geschäft und stahlen Bargeld. Bei einer Wohnung an der Friedrich-Engels-Allee blieb es am 10.05.2019, bei einem versuchten Einbruch. Ebenfalls bei einem versuchten Einbruch blieb es bei einem Büro an der Solinger Straße, zwischen dem 10.05.2019 und dem 11.05.2019. An der Hannoverstraße konnten heimkehrende Be-wohner eines Mehrfamilienhauses zwei jugendliche Mädchen bei dem Versuch fest-halten, Wohnungstüren aufzubrechen. Gegen die 16- und 17 jährigen Jugendlichen wurde eine Strafanzeige vorgelegt. In Remscheid kam es am Ambrosius-Vaßbender-Platz zu einem Einbruch in ein Büro. Als der Hausmeister erschien lief der Täter, am 10.05.2019, um 20:05 Uhr, weg. In Solingen gelangten Straftäter in ein Geschäft an der Konrad-Adenauer-Straße, zwi-schen dem 09.05.2019 und dem 10.05.2019. Gestohlen wurde Tabak. An der Talstraße brachen Unbekannte eine Wohnung am 10.05.2019, zwischen 08:40 Uhr und 10:00 Uhr, auf. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Nachdem Einbrecher alle Räu-me einer Wohnung an der Drosselstraße durchsucht hatten, entfernten sie sich am 10.05.2019, mit ihrer momentan noch nicht bekannten Beute. Am 10.05.2019 brachen Straftäter eine Wohnung am Untenhöhscheid auf und stahlen einen elektronischen Gegenstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Ruf-nummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

