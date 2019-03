Polizei Wuppertal

POL-W: SG-Unfall beim Abbiegen-Fußgängerin angefahren

Wuppertal (ots)

Auf der Kreuzung Neuenhofer Straße/Erfer Straße in Solingen kam es heute Morgen (18.03.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 15-Jährigen. Ein Mercedesfahrer bog gegen 07:20 Uhr von der Neuenhofer Straße nach links in die Erfer Straße ab und übersah dabei eine 15-jährige Schülerin, die in Richtung Solingen-Mitte die Straße überquerte. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. (hm)

