Polizei Wuppertal

POL-W: SG/W-Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

An der Greifswalder Straße in Wuppertal hebelten Diebe die Eingangstür zu einer Wohnung auf und erbeuteten Bargeld und Goldschmuck am Montag (11.03.2019), in der Zeit von 14:45 Uhr bis 18:30 Uhr. Unbekannte Täter gelangten auf ungeklärte Weise in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Alsenstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen. Ohne Diebesgut verließen sie das Wohnhaus gestern (11.03.2019), in der Zeit von 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr.

An der Dahler Straße in Solingen versuchten unbekannte Täter ohne Erfolg das Fenster zu einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

