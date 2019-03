Polizei Wuppertal

POL-W: W-Wohnungsbrand in Wuppertal - Person tot aufgefunden

Wuppertal (ots)

Anwohner alarmierten heute (11.03.2019), Polizei und Feuerwehr gegen 14:17 Uhr über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Buschstraße in Wuppertal. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stiegen schwarze Rauchschwaden aus den Fenstern einer Wohnung im ersten Obergeschoss. In der Wohnung löschten die Einsatzkräfte das Feuer und bargen eine leblose Person. Die Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Person, sowie der bislang unklaren Brandursache und Schadenshöhe übernahm das zuständige Kriminalkommissariat. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind die betroffene Wohnung und die darüber liegende derzeit nicht bewohnbar. (hm)

