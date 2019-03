Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche im bergischen Städtedreieck vom Wochenende

Wuppertal (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes nahm die Polizei im bergischen Städtedreieck elf Einbrüche und Einbruchversuche auf. In Wuppertal versuchten Einbrecher ein Büro am Kleiner Werth zwischen dem 07.03.2019 und dem 08.03.2019, aufzubrechen. Auch bei einer Wohnung an der Hügelstraße scheiterten Straftäter bei dem Versuch, zwischen dem 06.03.2019 und dem 08.03.2019, gewaltsam eine Wohnung zu öffnen. Auch an der Flensburger Straße blieb es am 08.03.2019, bei einem Einbruchversuch. An der Kaiserstraße gelangten drei Einbrecher in eine Wohnung am 08.03.2019. Im Rahmen der Fahndung konnte drei Männer (40, 40, 50) festgenommen werden. Sie erwarten eine Strafanzeige und die Befragung der Kriminalpolizei. An der Gruitener Straße kam es im Laufe des 09.03.2019, zu einem versuchten Einbruch an einem Einfamilienhaus. Ein Büro an der Straße Hofkamp wurde, zwischen dem 09.03.2019 und dem 10.03.2019, zu einem Einbruch. Gestohlen wurde nichts. An der Hünefeldstraße brachen Unbekannte in Wirtschaftsräume einer Behörde ein und stahlen Bargeld, zwischen dem 09.03.2019 und dem 10.03.2019. In Remscheid brachen Straftäter eine Wohnung an der Stockder Straße im Laufe des Nachmittags des 09.03.2019, auf. Der oder die Täter nahmen Münzen und Schmuck weg. In Solingen gelangten Eindringlinge in eine Einrichtung an der Altenhofer Straße. Zwischen dem 08.03.2019 und dem 09.03.2019, öffneten sie ein Büro und stahlen Bargeld. An der Turmstraße kam es im Laufe des Vormittags zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Täter stahlen Bargeld. Am Geranienweg brachen Straftäter ein Einfamilienhaus zwischen dem 24.02.2019 und dem 10.03.2019, auf. Gestohlen wurde nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

