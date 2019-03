Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfall mit Verletzten

Wuppertal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fußgängern kam es gestern (11.03.2019), gegen 19:50 Uhr, auf der Straße "Am Neumarkt" in Solingen. Als die Beiden (29, 37) die Fahrbahn überqueren wollten, stießen sie mit dem Opel einer 64-jährigen Solingerin zusammen, die kurz zuvor von einem Parkplatz losgefahren war. Nach kurzem Gespräch zwischen allen Beteiligten, flüchtet die Fahrzeugführerin von der Unfallstelle. Durch den Aufprall zogen sich die Männer Verletzungen zu und mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat in Solingen hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

