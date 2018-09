POL-W: W/SG- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots) - Im Zeitraum 10.09.2018 bis 11.09.2018, musste die Polizei in den drei bergischen Städten zu vier Einbrüchen ausrücken. In Wuppertal öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster zu einem Geschäft an der Kaiserstraße und entwendeten ein Mobiltelefon. Einbrecher hebelten ein Fenster zu Büroräumen an der Vohwinkeler Straße auf und stahlen Elektronikartikel. Die Täter flüchteten unerkannt. Diebe brachen eine Gaststätte an der Bredde auf und erbeuteten Münzgeld aus mehrere Geldspielautomaten.

In ein Wohnhaus an der Damaschkestraße in Solingen drangen Diebe im Zeitraum 10.09.2018, 08:45 Uhr bis 10.09.2018, 10:50 Uhr, auf noch nicht geklärte Art ein. Aus der Wohnung nahmen sie diverse Schmuckstücke mit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 0202/284-1801. (weit)

