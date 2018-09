POL-W: W- Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Wuppertal (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag (08.09.18), 15 Uhr und Sonntag (09.09.2018), 11:05 Uhr ereignete sich auf der Straße Am Wunderbau in Wuppertal-Elberfeld ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Unfallfahrer flüchtete, nachdem er zuvor ein geparktes Auto gerammt hatte. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Flüchtigen um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben, welches zumindest in Teilen blau lackiert war. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Flüchtigen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

