POL-W: 18. Aktionstag "Junge Fahrer" in Wuppertal - Einladung an Medienvertreter

Wuppertal (ots) - Zum 18. Mal lädt die Verkehrsunfallprävention der Polizei Wuppertal zusammen mit ihren Kooperationspartnern zum Aktionstag "Junge Fahrer" ein. Die Veranstaltung bildet zugleich den Abschluss des gemeinsamen Projektes "Alles im Griff".

An diesem Aktionstag wird rund 200 Auszubildenden der Firma Axalta Coating Systems, des Berufskollegs Werther Brücke (Fachbereich Kfz) und des St. Josef Krankenhauses Haan ein abwechslungsreiches Programm zu Problemen im Straßenverkehr geboten.

Dies umfasst unter anderem:

- Gurtschlitten

- Rettungs-/Überschlagsimulator

- Rausch-Simulation mit "Torkelbrille"

- Ablenkung durch das Smartphone

- Unfallflucht

- Sofortmaßnahmen am Unfallort

- Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

- Sicherheit im Pkw

- Präsentation der Lasermessmethode

Wir laden Medienvertreter ein, unseren Aktionstag am Mittwoch, 12. September 2018, zwischen 9 und 14 Uhr in der Liegenschaft, Müngstener Straße 35 in Wuppertal-Barmen, zu begleiten. Sie selbst können mitmachen oder erleben, wie junge Fahranfängerinnen und Fahranfänger zu einem bewussten und eigenständigen Verhalten im Straßenverkehr motiviert werden.

Eine kurze Rückmeldung interessierter Medienvertreter an die Pressestelle unter der Telefonnummer 0202 / 284 2020 wäre hilfreich für die Planung.

