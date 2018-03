POL-WL: Fahndung nach Räuber blieb ergebnislos

Tostedt (ots) - Die Polizei suchte heute in der Samtgemeinde Tostedt nach einem 24-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Mittwoch zwei Raubtaten begangen zu haben. So soll er am frühen Mittwochmorgen, gegen 2:00 Uhr ein Familienmitglied bedroht haben, um dessen PKW an sich nehmen zu können. Am späten Abend, gegen 22:50 Uhr versuchte der Mann, einen Pizzalieferdienst in Buchholz zu überfallen. Er bedrohte die Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld und etwas Essbarem. Beides wurde ihm verwehrt, woraufhin der Mann ohne Beute das Geschäft wieder verließ.

Heute erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich der Gesuchte im Bereich Dohren (Samtgemeinde Tostedt) bewegen solle. Der von ihm geraubte PKW konnte dort sichergestellt werden. Da die Beamten davon ausgehen mussten, dass er sich zu Fuß entfernt hatte, wurde die Öffentlichkeit dazu aufgefordert, keine Anhalter mitzunehmen, um den Mann möglichst noch im Nahbereich im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen, Diensthunden sowie einem Hubschrauber zu ergreifen. Letztlich konnte der 24-Jährige jedoch entkommen.

