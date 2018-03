POL-WL: 161. Fernfahrerstammtisch mit der Polizeidirektion Lüneburg

Ostetal (ots) - Am Mittwoch, dem 07.03.2017, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, ab 18:30 Uhr der 161. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema des Abends lautet: "Verhaltensweisen in Bezug auf die afrikanische Schweinepest" Die afrikanische Schweinepest schreite mit großen Schritten von Ost- nach Westeuropa, was derzeit große Sorgen bereitet. Wegen dieser hohen Ausbreitungsgeschwindigkeit vermute man als Ursache die Verschleppung der Viruserkrankung u.a. durch kontaminierte Lebensmittel, deren Reste dann auch im Zuge des Fernverkehrs auf Parkplätzen oder in der freien Natur entsorgt werden. Gerade bei Transportfahrten im Schwerverkehr werden oft weite Strecken zurückgelegt und führen dabei durch betroffene Gebiete. Das Team des Fernfahrerstammtisches möchte zusammen mit dem Landkreis Rotenburg, Herrn Dr. Markus Wendt, darüber informieren und auf ein richtiges Verhalten hinweisen. Seitens des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurde diesbezüglich ein Infoblatt erstellt, welches an diesem Abend erläutert und zur Verfügung gestellt werden wird. Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

