POL-WL: 38-jähriger Mann vermutlich erfroren ++ Tostedt - Ohne Führerschein gefahren, Polizeibeamtin angegriffen ++ Winsen - Wegweisung nach häuslicher Gewalt

Winsen (ots) - 38-jähriger Mann vermutlich erfroren

Ein Spaziergänger entdeckte heute (28.2.2018), gegen 7:30 Uhr eine leblose Person auf dem zugefrorenen Luhearm hinter der Mühlenstraße. Der Mann alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten allerdings nur noch den Tod des 38-jährigen Hamburgers feststellen.

Der Leichnam wurde mit Unterstützung der Feuerwehr von der Eisfläche geborgen. Polizeibeamte untersuchten die Spuren am Auffindeort. Diese lassen den Schluss zu, dass der 38-Jährige in der Nacht im Bereich des Schlosses unterwegs war. Scheinbar hatte er schon zu Fuß den zugefrorenen Schlossteich überquert. Hinter dem Schloss führen die Spuren dann auf die Eisfläche des Luhearms. Dort war der Mann offenbar in das Eis eingebrochen, hatte noch seine durchnässte Winterjacke ausgezogen, es dann aber nicht mehr geschafft, aus dem Wasser heraus die Böschung hinauf zu klettern. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern noch an. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es derzeit nicht.

Tostedt - Ohne Führerschein gefahren, Polizeibeamtin angegriffen

Eine 44-jährige Frau hat am Dienstagmorgen für einen Polizeieinsatz in der Straße Unter den Linden gesorgt. Die Tostedterin war mit einem PKW auf den Parkplatz des Aldimarktes gefahren, obwohl sie gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Hierbei wurde sie von einer Polizeibeamtin in Zivil erkannt und angesprochen. Zunächst lief die Frau davon, konnte aber wenig später von der Beamtin gestellt werden.

Die Frau versuchte, ihre Flucht fortzusetzen und schlug der Beamtin mit einer Einkaufstüte, in der sich eine Sektflasche befand, gegen ein Bein. Hierdurch wurde die Polizistin leicht verletzt. Letztlich kam die 44-Jährige aber nicht mehr davon. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Außerdem stellten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel sicher, um weitere Fahrten zu verhindern.

Winsen - Wegweisung nach häuslicher Gewalt

Ein 39-jähriger Mann ist heute, gegen 2:00 Uhr morgens von der Polizei aus seiner eigenen Wohnung verwiesen worden, nachdem er seine 36-jährige Frau in einem Streit geschlagen hatte. Der Mann war zur Tatzeit stark alkoholisiert, bei einem Atemalkoholtest erreichte einen Wert von über zwei Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Noch im Beisein der Beamten musste er die Wohnung verlassen.

