POL-WL: Unter Drogen am Steuer gesessen ++ Seevetal/A1 - In Schlangenlinien über die Autobahn gefahren ++ Buchholz - Vorfahrt missachtet

Seevetal/Helmstorf (ots) - Unter Drogen am Steuer gesessen

Am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, kontrollierten Beamte einen 27-jährigen Mann, der mit seinem Honda Civic auf der Helmstorfer Straße unterwegs war. Hierbei machten sie mit dem Fahrer auch einen Drogentest. Dieser zeigte eine Cannabisbeeinflussung an. Dem 27-Jährigen wurde auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Seevetal/A1 - In Schlangenlinien über die Autobahn gefahren

Auf der A1, zwischen der Anschlussstelle Hittfeld und dem Maschener Kreuz, stoppte die Polizei gestern einen Kia, der aus dem Landkreis Rotenburg kommend in Schlangenlinien auf der A1 unterwegs war. Am Steuer saß ein 18-jähriger Mann, der deutlich alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 1,34 Promille. Da auch seine drei Mitfahrer im Alter von 22,23 und 27 Jahren betrunken waren, musste der PKW durch einen Absschlepper von der Autobahn entfernt werden. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Buchholz - Vorfahrt missachtet

Ein 28-jähriger Mann hat am Mittwoch, gegen 20:00 Uhr, auf der Steinbecker Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war mit seinem Audi A3 auf der Straße Am Mühlenberg gefahren. An der Kreuzung Steinbecker Straße missachtete er die Vorfahrt einer 33-jährigen Frau, die mit ihrem VW Golf in Richtung Steinbeck unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die 33-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 EUR.

