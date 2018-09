POL-W: W Jugendliche auf Cronenberger Kirmes ausgeraubt

Wuppertal (ots) - Zwei 15-Jährige wurden am Samstag (08.09.2018), nahe der Kirmes in Wuppertal - Cronenberg von zwei Unbekannten ausgeraubt. Gegen 15.15 Uhr sprachen zwei Jugendliche die beiden Jungs auf der Kirmes an und lockten sie wenig später zum Ehrenmal an der Hütter Straße. Dort bedrohten die Täter die beiden mit einem Messer und forderten die Handys. Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Die beiden 15-Jährigen fuhren zu ihren Eltern nach Hause. Diese verständigten die Polizei. Die Räuber wurden wie folgt beschrieben: 1. Täter: ca. 16 Jahre alt, helle Hautfarbe, blau - weiße Schuhe, blaue Jogginghose, schwarzer Pullover, graue Cap, nach hinten gedreht, schwarze Umhängetasche. 2. Täter: ca. 16 Jahre alt, schwarze lange Haare, nach hinten gekämmt, gebräunt, grüne Jacke, T-Shirt und Hose in Tarnfarben, schwarze Turnschuhe. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Wuppertal unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. (cw)

