POL-W: W Eine Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall auf den Südhöhen

Wuppertal (ots) - Ein Unfall mit drei Beteiligten legte am Samstagnachmittag (08.09.2018) teilweise den Verkehr auf der Parkstraße in Wuppertal lahm. Der 82-jährige Fahrer eines Land Rovers geriet gegen 14.30 Uhr auf der Parkstraße in Höhe des Sportplatzes mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem BMW eines 41-Jährigen. Dessen 52-jährige Beifahrerin wurde hierdurch leicht verletzt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten einen dritten Pkw. Der Mercedes befand sich zur Unfallzeit hinter dem BMW. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 30.400 Euro. Die Parkstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16.50 Uhr gesperrt. Den Führerschein des Unfallfahrers stellten die Beamten sicher. (cw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell