POL-W: W - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots) - Zu acht Einbrüchen kam es im Zeitraum vom 07.09.2018 bis 10.09.2018 in Wuppertal, Remscheid und Solingen.

In Wuppertal drangen Unbekannte in eine Wohnung am Hohenstein ein, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Aus der Wohnung entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Der Tatzeitraum erstreckt sich hier vom 07.09.2018, 02:00 Uhr bis 07.09.2018, 05:15 Uhr. Am 07.09.2018, gegen 21:45 Uhr, gelangten auf dem gleichen Weg Einbrecher in ein Einfamilienhaus Am Nordpark. Als Beute entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Herzog-Straße wurde durch Unbekannte aufgehebelt. Ob sie Beute machen konnten, ist zurzeit nicht bekannt. In eine Lagerhalle an der Juliusstraße stiegen Unbekannte ein und suchten nach Wertgegenständen. Diebe hebelten die Eingangstür zu einer Firma an der Märkischen Straße auf. Hier erbeuteten sie Bargeld und eine Kamera. Ein Kioskbetreiber an der Straße Schwarzbach wurde Opfer von Einbrechern. Nachdem die Straftäter eine gefundene Leiter genutzt hatten, um die Grundstücksmauer zu überwinden, brachen sie gewaltsam die Gitterstäbe eines Fensters auf und gelangten in das Objekt. Aus dem Inneren stahlen sie Tabakwaren und Münzgeld.

Aus einer Schule an der Bausmühlenstraße in Solingen entwendeten Täter diverse Computerartikel, nachdem sie eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten.

In Remscheid gelangten Einbrecher in einen Gebäudekomplex an der Elberfelder Straße. Es gelang ihnen Bargeld aus Kassenautomaten zu erbeuten.

Zeugen, die Hinweise zu den Straftaten geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 zu melden. (weit)

