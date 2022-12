Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Handgreiflichkeiten vor der Metzgerei

Koblenz (ots)

Auf dem Weg zum Festtagsbraten kam es am gestrigen Mittwoch, den 21.12.2022 gegen 13:30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung vor einer Metzgerei in der Andernacher Straße in Koblenz. Ein Ehepaar parkte sein Auto im Halteverbot unmittelbar vor dem Geschäft. Während sich der 69-Jährige in die Räumlichkeiten begab, geriet seine 66-jährige Ehefrau in Streit mit einem Passanten.

Der 65-Jährige störte sich daran, dass der Pkw im Halteverbot parkte und fertigte Lichtbilder des Autos an. Das wiederum missfiel der 66-Jährigen. Nachdem sie aus dem Fahrzeug stieg, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Frau wurde in der Folge am Oberschenkel verletzt. Als der Ehemann auf die Situation aufmerksam wurde, verließ er die Metzgerei und schlug den 66-Jährigen, der Schürfwunden im Gesichtsbereich davontrug. Gegen alle Beteiligte wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung erfasst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell