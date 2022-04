Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz

Koblenz (ots)

Gegen 18:24 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Cusanusstraße in Koblenz gemeldet. Bei der Explosion sind mehrere Fensterscheiben zerbrochen. Derzeit laufen die Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die Straße wurde voll gesperrt.

Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird zeitnah nachberichtet.

