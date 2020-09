Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vandalismus an Neuendorfer Grundschule

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende, 28.08. - 31.08.20, wurden Teile des Schulhofes in der Handwerkerstraße in Koblenz, von Unbekannten verunstaltet. Auf dem Gelände werden derzeit Baumaßnahmen durchgeführt. In einem unverschlossenen Bereich fanden der oder die Täter gelagertes Toilettenpapier, Seife und Desinfektionsmittel auf, welches in dem Aufbewahrungsraum sowie auf dem Schulhof ausgebreitet bzw. ausgeschüttet wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261-1032911.

