Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Drogen aufgefunden - Tatverdächtiger in Haft

Koblenz (ots)

Bereits am 03.07.2020 wurde ein junger Mann in den Abendstunden aufgrund eines Einsatzes wegen gemeldetem Einbruchsverdacht durch Beamte der Polizeiinspektion 1 im Stadtgebiet Koblenz angehalten und kontrolliert. Nach kurzem Fluchtversuch konnte der Mann gestellt und durchsucht werden. Dabei wurde in seinen mitgeführten Sachen eine nicht geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Am 15.07.20 wurde der Beschuldigte aufgrund eines zwischenzeitlich erlassenen Haftbefehls festgenommen. Im Rahmen dieser Festnahme konnten im Zimmer des Beschuldigten weitere Kleinstmengen von Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete und anschließend in die JVA verbracht.

