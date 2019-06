Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: E-Bikes auf Koblenzer Campingplatz gestohlen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Montag, 03.06.2019, wurden zwei hochwertige E-Bikes auf dem Campingplatz im Schartwiesenweg gestohlen. Es handelte sich hierbei um Bikes der Marke Bulls, Typ EV2. Eines der Räder war neon-orange, das andere neon-grün. Jedes der E-Bikes hat einen Wert von rund 3000 Euro. Diese waren dort mit einem Stahlseilschloss und einem Spiralschloss an einem Baum angekettet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

