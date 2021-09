Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

56422 Wirges, BAB 48, km 0,600 (ots)

Am Montag, 20.09.2021 um 22:30h befuhr der polnische 52 jährige Lkw-Fahrer in Schlangenlinien die BAB 48 aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Aufgrund von Alkoholgenuss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Schutzplanke und setzte seine Fahrt fort.

Eine aufmerksame Zeugin, die hinter dem Lkw-Fahrer fuhr und den Verkehrsunfall beobachtet hatte, verständige die Polizei.

Der Lkw konnte im Bereich der PASt Wiesbaden bei km 107,000 auf der rechten Fahrspur angehalten werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille.

Die Gesamtschadenshöhe liegt im höheren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell