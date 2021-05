Feuerwehr Bochum

FW-BO: Erste Bilanz der Feuerwehr Bochum zum Sturmtief Eugen

Bochum (ots)

Das Sturmtief Eugen verlief aus Sicht der Feuerwehr Bochum bisher glimpflich. 20 mal müssten die Kräfte bis 17:30 Uhr ausrücken. Zumeist waren es kleinere Einsätze aufgrund loser Dachziegel oder abgeknickter Äste. An der Oberstraße stürzte ein ca. 15m hoher Baum auf die Straße, der durch die Einsatzkräfte zersägt werden musste. An der Drusenberg Straße und an der Wittekind Straße wurden mehrere Pkw durch umgestürzte Bäume beschädigt. Verletzte gab es zum Glück keine. Derzeit hat sich die Lage weiter entspannt, die Unwetterwarnung des DWD gilt jedoch noch bis 21:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell