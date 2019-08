Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit drei Verletzten Personen

Kaifenheim (ots)

Am 11.08.2019, 14:10 Uhr, ereignete sich auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Koblenz, in Höhe der Anschlussstelle Kaifenheim ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein Pkw ein Überholmanöver durchzuführen. Beim Spurwechsel von rechts nach links übersah er einen von hinten herannahenden Pkw, mit deutlich höherer Geschwindigkeit, sodass eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr zu verhindern war.

Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss an die Kollision von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich eines der Fahrzeuge.

Infolge des Unfalls wurden insgesamt drei Personen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Nach aktuellem Erkenntnisstand ist bei mindestens einer der drei Personen von schweren Verletzungen auszugehen.

Die zweispurige Richtungsfahrbahn musste für die Rettungs- und Reinigungsmaßnahmen 1 Stunde voll gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von zwischenzeitlich zwei Kilometern.

