Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bedrohung mit Messer - Geschädigter gesucht!

Koblenz (ots)

Am heutigen Samstag, den 06.06.2026, wurde gegen 20:00 Uhr ein bislang unbekannten Radfahrer im Bereich der Löhrstraße/Schloßstraße durch zwei männliche Beschuldigte mit einem Messer bedroht. Dem Geschädigten gelang es, sich mit seinem vorgehaltenen Fahrrad gegen die Täter zur Wehr zu setzen und anschließend von der Örtlichkeit zu flüchten. Durch einen Zeugenhinweis konnten die beiden Beschuldigten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte festgestellt und im weiteren Verlauf kontrolliert werden. Hierbei konnte bei einem Beschuldigten ein kleines Messer aufgefunden werden. Da einer der Beteiligten dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde dieser zur dessen Durchsetzung dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die Polizei sucht dringend den bislang unbekannte Geschädigten und bittet diesen, sich mit der hiesigen Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen.

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