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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz

Koblenz (ots)

Am 06.06.2026, zwischen 09:50 und 10:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi in der Schlachthofstraße (Koblenz) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher streifte den geparkten grünen Audi A3 und beschädigte dabei den Kotflügel. Anschließend verließ er die Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Koblenz 1 unter der Tel.: 0261-92156300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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