POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz

Wiebelsheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Industriegebiet Wiebelsheim zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Produktionshalle. Die Täter flüchteten beim Eintreffen der Polizeibeamten, konnten jedoch später in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Während des Einsatzes wurde die Polizeiinspektion Boppard durch Kräfte umliegender Dienststellen sowie dem Polizeihubschrauber unterstützt. Es ...

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