Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Neue Bezirksbeamtin für Bendorf

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Bendorf/Rhein (ots)

Seit März 2026 ist sie in Bendorf und den dazugehörigen Ortsteilen Sayn, Mühlhofen und Stromberg oft zu Fuß unterwegs und wurde schon einige Male von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen. "Manchmal werde ich gefragt, ob etwas passiert sei, aber das ist meist nicht der Fall", schmunzelt die 45-jährige Hauptkommissarin Franziska Rufflett, die im Frühjahr ihren Dienst im Bezirksdienst der Polizeiinspektion Bendorf begonnen hat. "Vielmehr möchte ich für alle sicht- und ansprechbar sein."

Nach 20 Jahren im Streifendienst, davon 6 Jahre bei der PI Bendorf, freut sie sich, zusammen mit ihrem Kollegen Lars Johannsen noch näher an den Menschen in ihrem Bezirk zu sein. Sie folgt damit Dirk Lindenlauf, der Anfang des Jahres von Inspektionsleiter Jens Dommeck in den Ruhestand verabschiedet wurde.

"Begonnen habe ich meine Laufbahn 2003 mit dem Studium bei der Polizei in Hessen, bis mich meine dienstliche Verwendung beruflich und privat an den Rhein geführt hat."

Foto und Text: Polizei Bendorf

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