Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der K 65, zwischen Mülheim-Kärlich und Kaltenengers

Kaltenengers (ots)

Am 27.12.2023, gegen 16:25 Uhr, kam es auf der K 65, zwischen der Ortslage Mülheim-Kärlich und Kaltenengers, an der dortigen Eisenbahnbrücke zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der Unfallverursacher, ein dunkler PKW die K 65 von Kaltenengers kommend in Richtung Mülheim-Kärlich. An der besagten Eisenbahnbrücke fuhr dieser auf die Gegenfahrbahn und streifte seitlich das Fahrzeug der Geschädigten, die die Strecke in Richtung Kaltenengers befuhr. Anschließend setzte der Unfallverursacher seinen Weg fort. Am Fahrzeug der Geschädigten kam zu einer Beschädigung des Spiegels. Hinter der Geschädigte befand sich ein weiteres Fahrzeug, welches als Zeuge in Betracht kommt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrzeugführer der hinter der Geschädigten in Richtung Kaltenengers fuhr, sich bei der Polizei zu melden. Kontaktdaten 02632-9210, piandernach@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell