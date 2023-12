Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizeiinspektion Bendorf 15.12.2023 - 17.12.2023

Taschendiebstahl

Am Freitag, den 15.12.2023, zwischen 14 - 15 Uhr, wurde eine 78-Jährige Geschädigte im Kaufland Bendorf zum Opfer eines Taschendiebstahls. Es wurde eine Geldbörse mit etwa 250 Euro Bargeld, eine Bankkarte und Ausweisdokumente entwendet.

Am Freitag, den 15.12.2023, gegen 16:30 Uhr, wurde eine 70-Jährige Geschädigte im Aldi Bendorf zum Opfer eines Taschendiebstahls. Es wurde eine Geldbörse mit etwa 200 Euro Bargeld, eine Bankkarte und Ausweisdokumente entwendet.

Körperverletzung in Vallendar

Am Freitag, den 15.12.2023, gegen 18:40 Uhr, kam es in Vallendar zu einer Schlägerei zwischen zwei 17-Jährigen Jugendlichen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer der Jugendlichen dem anderen mit einem Billardqueue gegen den Kopf. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf und ergriff weitere Maßnahmen.

Alkoholisierte hilflose Person

Am Samstag, den 16.12.2023, gegen 02:40 Uhr, wurde der Polizei Bendorf eine auffällige Person in der Hauptstraße in Weitersburg gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten einen stark alkoholisierten und nur mit Unterwäsche bekleideten 43-Jährigen feststellen. Der Mann war orientierungslos und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

Randalierer am Rheinufer in Vallendar

Am Samstag, den 16.12.2023, gegen 16 Uhr, randalierte ein 36-Jähriger Mann am Rheinufer in Vallendar. Der stark alkoholisierte Mann warf Flaschen herum. Nach einer Personenkontrolle wurde dem Verantwortlichen ein Platzverweis erteilt. Trotzdem erschien der Mann einige Stunden später wieder am Rheinufer und randalierte erneut. Er wurde daraufhin in polizeilichen Gewahrsam genommen.

