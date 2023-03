Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Flucht nach Unfall mit Fußgänger

Simmern/Hunsrück (ots)

Am 29.03.2023, gegen 10:30 Uhr, kam es in Simmern zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Kastenwagen, vermutlich älteres Modell eines Citroen Jumper (oder einem ähnlichen Fahrzeug) und einem Fußgänger. Der aus Richtung "Vor dem Tor" kommende Fußgänger beabsichtigte den Fußgängerüberweg zwischen der Bahnhofstraße und der Straße "Vor dem Tor" in Richtung Kreissparkasse zu überqueren. Nach dem Betreten des Überweges wurde er von dem aus Richtung Bahnhof kommenden Fahrzeug, vermutlich mit dem rechten Außenspiegel, erfasst. Der Fußgänger stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die auf der Fahrbahn liegende Person zu kümmern.

Die Polizei Simmern bittet jetzt Augenzeugen des Unfalles sich unter der nachfolgenden Telefonnummer zu melden: 06761/921-0

