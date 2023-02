Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rücksichtsloser Fahrzeugführer am Forum Mittelrhein

Koblenz (ots)

Am 25.02.2023 gegen 20:10 Uhr wurde der Polizei in der Görgenstraße in Koblenz ein grauer Citröen gemeldet, der verkehrswidrig und in rücksichtloser Fahrweise im Kreis um das Forum Mittelrhein fahren würde. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass der Citröen u.a. mit durchdrehenden Reifen in Schlangenlinien, teilweise über Busspuren und Fußgängerüberwege geführt wurde, sodass auch Passanten beiseite springen mussten. Zusätzlich sei es durch die rücksichtlose Fahrweise fast zu einem Zusammenstoß mit einem weißen Transporter gekommen. Das in Rede stehende Fahrzeug konnte kurz nach der Meldung durch Polizeibeamte in der Clemensstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen den 19-jährigen Fahrzeugführer wurde u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Mögliche Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Tel.: 0261-1030 zu melden.

