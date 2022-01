Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 07.01.2022 - 09.01.2022

Dienstgebiet der PI Andernach (ots)

Am Freitag, den 07.01.2022 gegen 12 Uhr kam es in Bassenheim in der Hospitalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unfallverursachende Fahrzeug, ein schwarzer Audi Kombi mit MYK- Kennzeichen, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte unter 02632/9210 an die Polizeiinspektion Andernach.

In der Zeit vom 06.01.2022, 14:30 Uhr bis 07.01.2022, 11:00 Uhr wurde in Weißenthurm in der Altestraße ein PKW zerkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte unter 02632/9210 an die Polizeiinspektion Andernach.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell