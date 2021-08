Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Boppard für das Wochenende 13.08. - 15.08.2021

Boppard (ots)

Am Wochenende kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard zu insgesamt neun Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Wildunfälle oder Verkehrsunfälle mit Personenschäden ereigneten sich nicht. Ferner wurden insgesamt sieben Ruhestörungen durch überlaute Musik gemeldet. Pfalzfeld - Im Rahmen der Streife können bei einer Kontrolle am Samstagabend gegen 21:45 Uhr im Helmfach eines Rollers Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der vermutliche Besitzer des Rollers kann neben dem Roller stehend angetroffen werden und konsumiert Alkohol. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt wird der Schlüssel des Rollers präventiv sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Oberwesel - Anwohner der Niederbachstraße in Oberwesel beschweren sich über stark zunehmenden Verkehr aufgrund einer Baustelle auf der K 93. Etliche Fahrzeuge nutzen mit teils überhöhter Geschwindigkeit verbotenerweise die Niederbachstraße als Abkürzung. Eine sporadische Überwachung der Örtlichkeit im Rahmen der Streife wird zukünftig stattfinden.

